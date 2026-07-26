Первый этап благоустройства красноярского острова Молокова близится к завершению

На острове Молокова в Красноярске завершается первый этап долгожданного благоустройства. Там уже зримыми стали очертания велосипедных и пешеходных дорожек, часть из них стали уже проходимыми. На особо сложных участках устанавливаются настилы с перилами. Облагораживаются и спуски к воде, будущие видовки. Завершается установка спортивных площадок, скамеек. Работа идет одновременно на нескольких участках. Напомним, парк-музей освоения Севера в Красноярске на острове Молокова планируют завершить уже в этом году.