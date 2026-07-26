В Красноярске закрыли въезд машин к Центральным Столбам

На дороге к Центральным Столбам со стороны улицы Свердловской вновь заработал пропускной пункт. Теперь частные автомобили не смогут проехать на территорию национального парка. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
Шлагбаум восстановили после обращений красноярцев. Отдыхающие сообщали, что по дороге регулярно ездили машины, а территория рядом была заставлена припаркованными автомобилями. Из-за этого передвигаться по маршруту стало небезопасно.
Проезд оставили только для транспорта экстренных служб и национального парка. Работу пункта уже проверили. Охранник не открыл шлагбаум перед автомобилем без разрешения.