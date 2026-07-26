Дандыкин: ВСУ могли готовить атаку на Крым со стороны Николаева

Боевики ВСУ могли готовить атаку на Крым со стороны Николаева, где накануне армия РФ поразила цели в порту. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее появились кадры ударов ВС РФ по сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева. Суда были атакованы с помощью беспилотников «Герань-4 сикер».
«По некоторым данным, боевики ВСУ планировали вылазку в Крым со стороны Николаева. Там катеров скоростных много надавали американцы и англичане. Скорее всего, их зачистка была там», — сказал Дандыкин.
Он добавил, что в городе Очаков Николаевской области обосновались британцы.
«Там британцы основали базу. Так что туда могли быть целенаправленно удары, чтобы противник дальше не смог пройти», — пояснил офицер.
В ночь на 25 июля Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны.
ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.