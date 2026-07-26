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Дандыкин: ВСУ могли готовить атаку на Крым со стороны Николаева

ВС РФ ударили по целям в Николаеве. Военный эксперт Дандыкин раскрыл план ВСУ: противник мог готовить оттуда атаку на Крым. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ могли готовить атаку на Крым со стороны Николаева, где накануне армия РФ поразила цели в порту. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее появились кадры ударов ВС РФ по сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева. Суда были атакованы с помощью беспилотников «Герань-4 сикер».

«По некоторым данным, боевики ВСУ планировали вылазку в Крым со стороны Николаева. Там катеров скоростных много надавали американцы и англичане. Скорее всего, их зачистка была там», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что в городе Очаков Николаевской области обосновались британцы.

«Там британцы основали базу. Так что туда могли быть целенаправленно удары, чтобы противник дальше не смог пройти», — пояснил офицер.

В ночь на 25 июля Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны.

ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

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