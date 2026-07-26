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Ремонт 27 муниципальных и региональных дорог завершен в городском округе Щелково

В ходе ремонтного сезона 2026 года в городском округе Щелково по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновили покрытие на двух участках региональных дорог, а на муниципальной сети отремонтировали 25 участков. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: Агентство «Москва»

«Ремонт покрытия провели как в городах, так и в малых населенных пунктах. Общая протяженность отремонтированных участков в Щелково составляет около 28 км, на ряде участков еще предстоит нанести разметку. А еще дорожникам предстоит капитально отремонтировать три муниципальные дороги в селе Петровское и дер. Новопареево и Афанасово, где устроят асфальтобетонное покрытие», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Как отмечается, специалисты Мосавтодора уложили более 10,8 км нового покрытия на двух региональных участках. Всего на региональной сети запланировано отремонтировать более 12,4 км дорожного покрытия по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Покрытие обновили на ул. Заречная, ул. Некрасова, ул. Строителей, ул. Правобережная и других участках.