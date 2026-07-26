Ремонт 27 муниципальных и региональных дорог завершен в городском округе Щелково

«Ремонт покрытия провели как в городах, так и в малых населенных пунктах. Общая протяженность отремонтированных участков в Щелково составляет около 28 км, на ряде участков еще предстоит нанести разметку. А еще дорожникам предстоит капитально отремонтировать три муниципальные дороги в селе Петровское и дер. Новопареево и Афанасово, где устроят асфальтобетонное покрытие», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.