Эксперт Илюхин выступил за возможность личной консультации при поступлении в вуз

«Такой формат прежде всего подойдет тем, кто уже определился со специальностью или направлением подготовки и уверен, что набранных баллов достаточно для поступления. А вот ребята, которые еще выбирают между разными вузами и программами, могут остаться один на один с алгоритмом», — сказал Илюхин.