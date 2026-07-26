Эксперт Илюхин выступил за возможность личной консультации при поступлении в вуз

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Перевод поступления в онлайн формате не подойдет тем, кто еще не определился со специальностью. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
Ранее в СМИ сообщалось, что Минобрнауки предложило перевести поступление в вузы в онлайн-формат. Для этого хотят сделать специальную платформу «Университеты».
«Такой формат прежде всего подойдет тем, кто уже определился со специальностью или направлением подготовки и уверен, что набранных баллов достаточно для поступления. А вот ребята, которые еще выбирают между разными вузами и программами, могут остаться один на один с алгоритмом», — сказал Илюхин.
Он подчеркнул, что, как показывает практика, многие абитуриенты сначала готовятся к экзаменам, затем их сдают и лишь после получения результатов начинают всерьез рассматривать варианты обучения.
При этом Илюхин подчеркнул, что это удобный сервис, однако, по его мнению, полностью отделять абитуриента от живого общения с сотрудниками вуза не стоит.
«Кроме того, иногородние абитуриенты нередко приезжают вместе с родителями, чтобы своими глазами увидеть общежития, условия проживания, учебные корпуса и оценить удобство расположения. Когда же речь заходит о проходных баллах, сотрудники приемных комиссий могут оказать действительно неоценимую помощь, вовремя предложив близкую по профилю специальность, если есть риск не пройти по конкурсу», — добавил Илюхин.