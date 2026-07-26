В Хабаровске мужчина ударил прохожего палкой за замечание о хулиганстве

В Хабаровске участковые уполномоченные задержали подозреваемого в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Инцидент произошёл вечером на пересечении улицы Льва Толстого и Амурского бульвара. В дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение от очевидцев о драке между мужчинами. Одному из участников требовалась медицинская помощь. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.