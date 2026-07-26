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В Хабаровске мужчина ударил прохожего палкой за замечание о хулиганстве

Хабаровчанин приставал к прохожим и нецензурно бранился, теперь ему грозит до двух лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске участковые уполномоченные задержали подозреваемого в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Инцидент произошёл вечером на пересечении улицы Льва Толстого и Амурского бульвара. В дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение от очевидцев о драке между мужчинами. Одному из участников требовалась медицинская помощь. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На место выехал патрульный экипаж. Полицейские доставили в отдел предполагаемого зачинщика драки — 34-летнего жителя Центрального района. Его оппонента с травмами забрала бригада скорой помощи. Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевшему причинён лёгкий вред здоровью.

Участковые установили, что злоумышленник вёл себя на улице вызывающе: приставал к прохожим и нецензурно бранился. Один из соседних жителей, проходя мимо, сделал ему замечание. В ответ буян ударил мужчину палкой.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru