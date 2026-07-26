В МВД рассказали, когда цифровой паспорт может заменить бумажный

«В 2025 году было принято постановление правительства РФ. Оно предусматривает использование так называемой электронной цифровой копии документа. На сегодняшний момент паспорт гражданина РФ именно в цифровом виде, который есть у вас, в приложении государственные услуги может использоваться только в ограниченных конкретных случаях», — сказал он.