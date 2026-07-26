В МВД рассказали, когда цифровой паспорт может заменить бумажный

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Цифровая копия паспорта гражданина РФ в приложении «Госуслуги» может использоваться только в ограниченных конкретных случаях, например, при посещении культурных или зрелищных мероприятий, а также получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«В 2025 году было принято постановление правительства РФ. Оно предусматривает использование так называемой электронной цифровой копии документа. На сегодняшний момент паспорт гражданина РФ именно в цифровом виде, который есть у вас, в приложении государственные услуги может использоваться только в ограниченных конкретных случаях», — сказал он.
Например, по словам Васенина, цифровой паспорт в приложении «Госуслуги» может использоваться при посещении культурных или зрелищных мероприятий, получении услуг связи почтовых, гостиничных и государственных услуг. Также характерный пример — подтверждение возраста в магазине при покупке тех товаров, которые продаются с ограничением возраста. В частности, речь идет об алкогольной или табачной продукции.
«То есть вот это постановление оно четко ограничило перечень, где можно показать данную цифровую копию и получить определенную услугу. На сегодняшний момент это работает, но 100% паспорт гражданина Российской Федерации вот эта цифровая копия не заменяет», — подытожил начальник пресс-службы.