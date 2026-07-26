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Супероружие РФ испепеляет новые ракеты НАТО: главная новость СВО 26 июля

Нидерландская крылатая ракета Ruta Block 1 засветилась в зоне СВО. Эксперт Юрий Кнутов раскрыл её главные особенности, систему наведения и рассказал aif.ru, какие российские комплексы способны сбить эту дрон-ракету.

Источник: Аргументы и факты

В сети появились первые кадры, подтверждающие применение Вооружёнными силами Украины нидерландской крылатой ракеты Ruta Block 1, а также обломки этого боеприпаса. Ещё в июне бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что Нидерланды профинансируют для Киева производство около 700 таких ракет.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru подробно разобрал особенности этого вооружения. По его словам, Ruta — это разработка Нидерландов, хотя к её созданию привлечены и другие европейские компании.

«Это, по сути, относительно компактная крылатая ракета, как ее называют еще дрон-ракета, потому что ряд дорогостоящих элементов в таких системах отсутствует. Дальность — 300 км, скорость — до 800 км, боевая часть — примерно 100 кг, хотя точных характеристик нет», — рассказал Кнутов.

Главная особенность Ruta заключается в том, что она летит с огибанием рельефа местности на небольшой высоте, что серьёзно осложняет её обнаружение. Но ещё более важный нюанс — система наведения.

«Главная особенность этой ракеты состоит в том, что она не использует GPS, а применяется инерциальная система наведения, а в последующем цифровые карты, которые заложены в бортовой компьютер, и это цифровое изображение сравнивается с реальным изображением», — уточнил эксперт.

Запуск производится из наземной пусковой установки, что, по словам Кнутова, позволяет увеличить дальность пуска этих ракет.

«То есть противник может постараться незаметно перебросить пусковую установку как можно ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы провести пуск по ближним тылам. Но ракеты относятся к той же категории с точки зрения эффективной отражающей поверхности или эффективной площади рассеивания, что и Storm Shadow», — отметил он.

Это означает, что по своим радиолокационным характеристикам Ruta схожа с уже хорошо знакомыми российским средствам ПВО британскими Storm Shadow. Кнутов назвал конкретные комплексы, способные эффективно бороться с нидерландскими ракетами.

«По таким ракетам работают наши “Буки” — “Бук-М2”, “Бук-М3”, “Панцири” и “Торы”», — резюмировал эксперт.

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