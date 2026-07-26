Супероружие РФ испепеляет новые ракеты НАТО: главная новость СВО 26 июля

«То есть противник может постараться незаметно перебросить пусковую установку как можно ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы провести пуск по ближним тылам. Но ракеты относятся к той же категории с точки зрения эффективной отражающей поверхности или эффективной площади рассеивания, что и Storm Shadow», — отметил он.