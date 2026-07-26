13 лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки

В Хабаровском крае зарегистрировано 13 лесных пожаров, девять из них находятся в зоне контроля. Очаги выявлены в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко, сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.