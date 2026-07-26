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13 лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки

Все возгорания произошли из-за сухих гроз.

В Хабаровском крае зарегистрировано 13 лесных пожаров, девять из них находятся в зоне контроля. Очаги выявлены в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко, сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

По данным оперативной сводки на 9:00 26 июля, девять пожаров находятся на значительном удалении от населённых пунктов и объектов экономики и постоянно контролируются.

В тушении лесных пожаров задействованы 30 специалистов.

В министерстве отметили, что все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.

Жителей края призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону 8−800−100−94−00 или 112.