13 лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки

В Хабаровском крае зарегистрировано 13 лесных пожаров, девять из них находятся в зоне контроля. Очаги выявлены в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко, сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
По данным оперативной сводки на 9:00 26 июля, девять пожаров находятся на значительном удалении от населённых пунктов и объектов экономики и постоянно контролируются.
В тушении лесных пожаров задействованы 30 специалистов.
В министерстве отметили, что все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.
Жителей края призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону 8−800−100−94−00 или 112.