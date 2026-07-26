На фоне стагнации рынка труда в США и странах Европы растет спрос на «карьерные заклинания» и эзотерические услуги, которые «помогают» в работе. Об этом сообщает РИА Новости.
В США уровень безработицы уже около двух лет превышает 4%, а в ЕС безработица три года держится на уровне 6%. На этом фоне специализированные онлайн-площадки предлагают тысячи услуг, связанных с карьерной эзотерикой.
Стоимость услуг варьируется от нескольких долларов за «защиту рабочего места» до десятков долларов за ритуалы для поиска работы мечты. Самым дорогим предложением оказался индивидуальный энергетический ритуал стоимостью более 1 тысяч евро.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз не сможет выйти из кризиса и вернуться к нормальному развитию без признания своих ошибок. Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что без покаяния ЕС продолжит двигаться в иллюзорной политической мифологии.