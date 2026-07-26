Британские пираты взвыли: удары трясут тайные базы НАТО в море у Николаева

Но это был лишь один эпизод масштабной операции. Как сообщили в Минобороны, в ту же ночь российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.