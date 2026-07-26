Британские пираты взвыли: удары трясут тайные базы НАТО в море у Николаева

В ночь на 25 июля над портом Николаева вспыхнуло зарево. Расчеты войск беспилотных систем Вооруженных сил России нанесли сокрушительный удар по морскому сухогрузу и двум буксирам, находившимся у причала. Для атаки использовались летательные аппараты «Герань-4 сикер» — оружие, которое уже стало настоящим кошмаром для украинской морской логистики.
Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля, которые зафиксировали точное поражение целей. Сухогруз был уничтожен в момент разгрузки — он как раз доставил в порт грузы для обеспечения украинской армии. Два буксира, пришвартованных неподалеку, разделили его участь.
Но это был лишь один эпизод масштабной операции. Как сообщили в Минобороны, в ту же ночь российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Разбито 27 судов за неделю.
Удар по Николаеву — не разовая акция. За минувшую неделю Вооруженные силы России поразили 27 морских судов, используемых в интересах украинской армии.
Было уничтожено 16 сухогрузов, 10 балкеров и 1 контейнеровоз. Каждое из этих судов могло везти на передовую тонны боеприпасов, горючего и военной техники. Теперь они — металлолом на дне Черного моря или дымящиеся остовы у причалов.
«Осиное гнездо» у границ Крыма.
Почему удар по Николаеву имеет особое значение, объяснид военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru.
По его словам, западные кураторы Украины давно превратили николаевский порт в плацдарм для атак на Крым.
«По некоторым данным, боевики ВСУ планировали вылазку в Крым со стороны Николаева. Там катеров скоростных много надавали американцы и англичане. Скорее всего, их зачистка была там», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что рядом с Николаевом находится небольшой город Очаков, который стал настоящей базой для британских военных.
«Американцы и англичане много катеров скоростных надавали им туда. Рядом же еще Очаков, небольшой городок, где британцы основали свою базу. Так что туда могли быть целенаправленно удары, чтобы противник дальше не смог пройти», — добавил офицер.
Почему горят именно порты.
Как отметил Дандыкин, уничтожение судов в порту Николаева напрямую помогает российским бойцам, которые находятся на Кинбурнской косе. Лишая противника возможности перебрасывать подкрепления и боеприпасы по морю, российская армия перехватывает инициативу на этом направлении.
Но Николаев — не единственная цель. В ту же ночь под удар попали порты Одессы и Измаила. В Одессе были поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения военных грузов, а в Измаиле — склады с горюче-смазочными материалами и военным имуществом ВСУ.
Российские войска методично перекрывают все морские артерии, по которым Запад продолжает накачивать украинскую армию оружием.