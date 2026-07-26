Кнутов объяснил атаки ВСУ на склады и логистику WB в разных городах РФ

«На Wildberries замыкается большое количество мелких бизнесменов. … Эти удары лишают этих бизнесменов возможности работать. То есть Украина делает всё, чтобы люди остались без работы, вызывая тем самым недовольств в стране перед грядущими выборами. Это с одной стороны», — отметил Кнутов.