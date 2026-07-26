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Кнутов объяснил атаки ВСУ на склады и логистику WB в разных городах РФ

Эксперт Кнутов объяснил, почему Украина атакует распределительные центры Wildberries по всей стране. В ночь на 25 июля под удар попал склад в Екатеринбурге. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ в июле этого года атаковали логистические комплексы, склады, распределительные центры Wildberries в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре, ставропольском Невинномысске, Симферополе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ночь на 25 июля атаке подвергся склад в Екатеринбурге.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, с чем связана атака на склады именно этой компании.

«На Wildberries замыкается большое количество мелких бизнесменов. … Эти удары лишают этих бизнесменов возможности работать. То есть Украина делает всё, чтобы люди остались без работы, вызывая тем самым недовольств в стране перед грядущими выборами. Это с одной стороны», — отметил Кнутов.

С другой стороны, на его взгляд, удары по складам Wildberries носят имиджевый характер для Зеленского.

«Зеленский находится в США на похоронах сенатора Грэма*, будет встречаться с Трампом. Там он ему покажет фотографии и будет убеждать, что Украина якобы побеждает. То есть такой медийные вариант еще присутствует», — добавил эксперт.

Ранее aif.ru писал о том, что будет с заказами и какую поддержку и кому окажет Wildberries.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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