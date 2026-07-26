Более 22 тысяч человек остались без электричества во Владивостоке

Отключение затронуло горожан, которые проживают на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной и других. Проведение восстановительных работ уже поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура Советского района даст оценку исполнению требований закона при содержании электрических сетей. Также специалисты проверят соблюдение нормативных сроков устранения возникшей аварии.