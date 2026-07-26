Хабаровчанин отказался брать оружие из-за веры, но суд ему не поверил

Однако при рассмотрении дела выяснилось обстоятельство, которое существенно изменило картину. Суд изучил личное дело мужчины и документы, которые рассматривала призывная комиссия. Оказалось, что при постановке на воинский учёт в 17 лет он сам указал в анкете, что не является верующим. Более того, тогда же он положительно отозвался о занятиях по начальной военной подготовке.