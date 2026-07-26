Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин отказался брать оружие из-за веры, но суд ему не поверил

Мужчина утверждал, что религиозные убеждения не позволяют ему принять военную присягу и участвовать в боевых действиях.

Житель Хабаровска попытался добиться замены военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу, сославшись на религиозные убеждения. Однако Краснофлотский районный суд не нашёл оснований для отмены решения призывной комиссии и отказал мужчине в иске.

Как сообщили в Судах Хабаровского края, заявление о замене военной службы на альтернативную гражданин подал в 2025 году. Свой выбор он объяснил религиозными убеждениями, которые, по его словам, сформировались ещё с 16-летнего возраста.

Мужчина утверждал, что его вера не позволяет ему принять военную присягу. Причина, по его словам, в том, что военная служба предполагает применение оружия и участие в боевых действиях, а это противоречит положениям Нового Завета.

Именно поэтому призывник просил направить его не в армию, а на альтернативную гражданскую службу.

Однако при рассмотрении дела выяснилось обстоятельство, которое существенно изменило картину. Суд изучил личное дело мужчины и документы, которые рассматривала призывная комиссия. Оказалось, что при постановке на воинский учёт в 17 лет он сам указал в анкете, что не является верующим. Более того, тогда же он положительно отозвался о занятиях по начальной военной подготовке.

Получилось противоречие: с одной стороны, мужчина сейчас говорит о религиозных убеждениях, сформировавшихся ещё в подростковом возрасте и не позволяющих ему брать оружие, а с другой — в 17 лет официально называл себя неверующим и положительно относился к военной подготовке.

Суд решил, что призывная комиссия имела основания учитывать эти обстоятельства при принятии решения об отказе в замене военной службы на альтернативную.

В итоге требование мужчины признать решение призывной комиссии незаконным не удовлетворили.

При этом решение Краснофлотского районного суда пока не вступило в законную силу.