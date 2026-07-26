В Красноярском крае на 27% вырос интерес к вахтовой работе из-за зарплаты

В Красноярском крае вырос интерес к вахтовой работе, причем достаточно заметно — на 27%. Это разница между началом 2026 года и итогами первого полугодия. Таким образом регион стал лидером Сибири по количеству соискателей — на его долю приходится 19% резюме с пометкой о желании работать в нестандартных условиях, в том числе в районах Крайнего Севера. Больше нас только Иркутская область — там 20% таких резюме.