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Минобороны РФ: военные сорвали атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные сорвали атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сорвали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли группы воздушного прикрытия российской группировки войск «Восток».

Военнослужащие обнаружили и ликвидировали более 50 беспилотников украинских войск. В частности, речь идёт об ударных гексакоптерах и разведывательных БПЛА.

«Противник пытался провести разведку позиций и нанести удары тяжёлыми гексакоптерами. После обнаружения воздушных целей военнослужащие организовали их сопровождение и перехват до выхода беспилотников к позициям подразделений группировки войск “Восток”. В результате боевой работы ликвидированы более 20 БПЛА самолётного типа TOR, “Шарк” и “Лелека”, а также более 30 тяжёлых ударных гексакоптеров типа “Баба-яга”», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО отметили, что операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение резервов украинских войск к позициям, эти группы были ликвидированы.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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