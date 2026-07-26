Минобороны РФ: военные сорвали атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные сорвали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли группы воздушного прикрытия российской группировки войск «Восток».
Военнослужащие обнаружили и ликвидировали более 50 беспилотников украинских войск. В частности, речь идёт об ударных гексакоптерах и разведывательных БПЛА.
«Противник пытался провести разведку позиций и нанести удары тяжёлыми гексакоптерами. После обнаружения воздушных целей военнослужащие организовали их сопровождение и перехват до выхода беспилотников к позициям подразделений группировки войск “Восток”. В результате боевой работы ликвидированы более 20 БПЛА самолётного типа TOR, “Шарк” и “Лелека”, а также более 30 тяжёлых ударных гексакоптеров типа “Баба-яга”», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО отметили, что операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение резервов украинских войск к позициям, эти группы были ликвидированы.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.