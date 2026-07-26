Тема украинского конфликта не пользуется значительным интересом среди британского населения. Об этом ТАСС заявил член Палаты лордов Великобритании Ричард Балф.
Политик уточнил, что новое правительство Великобритании продолжит придерживаться курса на поддержку Украины. Балф отметил: «Однако среди рядовых жителей Великобритании интерес к этой теме крайне невелик».
Как писал KP.RU, европейские страны откажутся помогать Киеву, когда украинская армия потерпит крах. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен добавил, что ЕС будет воспринимать любые неудачи Украины как повод для эскалации.