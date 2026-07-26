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Лорд Балф заявил о низком интересе британцев к конфликту на Украине

В Лондоне заявили о сохранении помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Тема украинского конфликта не пользуется значительным интересом среди британского населения. Об этом ТАСС заявил член Палаты лордов Великобритании Ричард Балф.

Политик уточнил, что новое правительство Великобритании продолжит придерживаться курса на поддержку Украины. Балф отметил: «Однако среди рядовых жителей Великобритании интерес к этой теме крайне невелик».

Ранее бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что страны Европы устали от украинского кризиса и стремятся вернуться к привычному спокойному образу жизни. По его словам, для ЕС не существует постоянных союзников или противников.

Как писал KP.RU, европейские страны откажутся помогать Киеву, когда украинская армия потерпит крах. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен добавил, что ЕС будет воспринимать любые неудачи Украины как повод для эскалации.

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