В Красноярском крае парень спас тонущих детей, но сам чуть не погиб

Сын старшего летчика-наблюдателя Лесопожарного центра Красноярского края спас троих тонущих детей в возрасте 7−8 лет.
Как рассказали в учреждении, все случилось 23 июля на Лыткинском пруду, куда 22-летний Тимофей Харитонов с семьей приехал отдыхать. В какой-то момент они услышали крик: «Тонут!». Оказалось, что трое ребятишек перевернулись на надувном матрасе.
Тимофей с берега сразу бросился к ним на помощь. Пока доплыл, девочка ушла под воду, а мальчики бултыхались. Парень вытолкнул девочку наверх и всех троих начал направлять к берегу. Но дети от страха судорожно вцепились в своего спасителя и начали карабкаться на него, в результате он сам оказался под водой и стал тонуть.
«Я не знала, что Тимофей там, — вспоминает его мать Анастасия. — Поплыла на крики, чтобы помочь. Когда малышей достали из воды, увидела еще одного человека, плывущего лицом вниз. Стала толкать его к берегу, пытаться поднимать его голову вверх. Подплыл муж, начал помогать. И тут в какой-то момент я понимаю, что человек, безжизненно лежащий на воде лицом вниз — это мой сын».
В пруд кто-то из очевидцев бросил сап, на него загрузили Тимофея и вытянули на берег, где сразу стали оказывать первую помощь — пытались слить воду из легких, делали массаж сердца и искусственное дыхание. Когда он очнулся, то первым делом спросил: «Дети живы?». Для них все закончилось благополучно, а парня на скорой увезли в реанимацию, из которой выписали только спустя сутки.
Родители Тимофея рассказали, что невероятно гордятся своим старшим сыном. Также в семье Харитоновых воспитывается еще четверо детей младшего возраста.