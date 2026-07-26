В Красноярском крае парень спас тонущих детей, но сам чуть не погиб

«Я не знала, что Тимофей там, — вспоминает его мать Анастасия. — Поплыла на крики, чтобы помочь. Когда малышей достали из воды, увидела еще одного человека, плывущего лицом вниз. Стала толкать его к берегу, пытаться поднимать его голову вверх. Подплыл муж, начал помогать. И тут в какой-то момент я понимаю, что человек, безжизненно лежащий на воде лицом вниз — это мой сын».