В трёх округах Магаданской области объявлена высокая пожарная опасность

В Пожарно-спасательном центре Магаданской области отметили, что в такой ситуации любая искра может привести к крупному лесному пожару. Огонь распространяется быстро, и потушить его сложно. Жителей просят без необходимости не выезжать и не выходить в лесные массивы. Особенно это касается территорий, где объявлен четвёртый класс опасности.