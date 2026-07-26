В трёх округах Магаданской области объявлена высокая пожарная опасность

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности. По данным Пожарно-спасательного центра, с 26 по 28 июля наибольший риск природных пожаров сохраняется в Ягоднинском, Среднеканском и Хасынском муниципальных округах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни в этих округах ожидается четвёртый класс пожарной опасности. Комплексный показатель превышает 4000 градусов. В посёлке Бохапча четвёртый класс уже установился 25 июля.
В Пожарно-спасательном центре Магаданской области отметили, что в такой ситуации любая искра может привести к крупному лесному пожару. Огонь распространяется быстро, и потушить его сложно. Жителей просят без необходимости не выезжать и не выходить в лесные массивы. Особенно это касается территорий, где объявлен четвёртый класс опасности.
Спасатели рекомендуют следить за сообщениями в средствах массовой информации о развитии пожарной обстановки. В случае чрезвычайного происшествия необходимо звонить на единый номер экстренных служб 112. В лесах сейчас категорически запрещено разводить костры, бросать непотушенные окурки и спички. Любое неосторожное обращение с огнём может привести к трагическим последствиям.
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