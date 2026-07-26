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Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света из-за аварии

Прокуратура начала проверку после отключения света во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались более 22 тысяч жителей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что 26 июля из-за аварии на сетях без света остались более 22 тыс. жителей», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль проведение восстановительных работ. Ведомство начало проверку, в ходе которой оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации и обслуживании электросетей.

Ранее KP.RU сообщал, что часть жителей Алушты остались без света после украинских атак. В городе электроснабжения нет более 48 часов. Глава администрации Галина Огнева отметила, что в Алуште начал действовать режим чрезвычайной ситуации.