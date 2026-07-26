В Хабаровском крае водитель заплатит 2,3 млн за разбитую в ДТП машину

В Ванинском районе Хабаровского края суд обязал водителя выплатить более 2,4 млн рублей владельцу автомобиля, который был повреждён в ДТП. Виновник аварии пытался оспорить решение, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменений.
Как сообщили в Ванинском районном суде, авария произошла 18 апреля 2025 года. В результате ДТП автомобиль Н. получил серьёзные повреждения. Владелец машины обратился в суд и потребовал взыскать с виновника аварии стоимость причинённого ущерба — 2 млн 356 тыс. 595 рублей 26 копеек.
Но на этом расходы автовладельца не закончились. Он также попросил компенсировать 50 тыс. рублей за юридические услуги, 2,7 тыс. рублей нотариальных расходов, 42 тыс. 556 рублей почтовых расходов и 18 тыс. рублей, потраченных на экспертизу.
Суд согласился с требованиями владельца автомобиля и взыскал всю заявленную сумму. В общей сложности речь идёт о 2 млн 469 тыс. 851 рубле 26 копейках.
Принимая решение, суд руководствовался положениями Гражданского кодекса РФ о возмещении убытков и вреда, а также разъяснениями Верховного суда и правовой позицией Конституционного суда.
Водитель попытался обжаловать решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения. Не помогла и кассационная жалоба: 9 июня 2026 года Девятый кассационный суд общей юрисдикции также подтвердил решение.
Таким образом, решение вступило в законную силу, и виновнику ДТП предстоит выплатить владельцу повреждённой машины почти 2,5 млн рублей, включая не только стоимость ремонта, но и расходы, которые тот понёс, добиваясь возмещения ущерба.