В Хабаровском крае водитель заплатит 2,3 млн за разбитую в ДТП машину

В Ванинском районе Хабаровского края суд обязал водителя выплатить более 2,4 млн рублей владельцу автомобиля, который был повреждён в ДТП. Виновник аварии пытался оспорить решение, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменений.