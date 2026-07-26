Угроза беспилотного удара нависла над Волгоградской областью

Сообщения от РСЧС стали поступать на телефоны волгоградцев сегодня в 04:00. Горожан, так рано начавших свое воскресенье, попросили не подходить к окнам и по возможности занять комнату без окон. С осторожностью волгоградским «жаворонкам» следует выходить на улицу.