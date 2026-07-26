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Угроза беспилотного удара нависла над Волгоградской областью

В Волгоградской области ранним утром объявили об угрозе беспилотного удара. Сообщения.

В Волгоградской области ранним утром объявили об угрозе беспилотного удара.

Сообщения от РСЧС стали поступать на телефоны волгоградцев сегодня в 04:00. Горожан, так рано начавших свое воскресенье, попросили не подходить к окнам и по возможности занять комнату без окон. С осторожностью волгоградским «жаворонкам» следует выходить на улицу.

Аэропорт Волгограда, несмотря на действующий режим опасности, работает в штатном режиме. Сейчас от расписания отстает лишь рейс до турецкой Антальи.

Фото Андрея Поручаева.