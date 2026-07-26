Диетолог сказал, сколько можно съедать помидоров и огурцов в день

Чтобы получить от летних овощей исключительно пользу без вреда для здоровья, достаточно придерживаться простого количественного ориентира. Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивное беседе с aif.ru сообщил, сколько помидоров и огурцов можно съедать в день.
«Без вреда для здоровья в день можно съесть суммарно около полукилограмма помидоров и огурцов, — привёл цифры специалист. — Например, два средних помидора и два небольших огурчика — это как раз 500 граммов примерно».
По словам Полякова, такое количество позволяет получить достаточно клетчатки и витаминов, но не перегружает организм потенциально раздражающими веществами.
Врач посоветовал не стремиться закрывать всю овощную норму исключительно томатами и огурцами.
«Этого объёма вполне достаточно, — подчеркнул Антон Поляков. — Остальную дневную норму по клетчатке лучше добирать за счёт других сезонных овощей: зелени, кабачков, болгарского перца, капусты. Так рацион будет разнообразнее и безопаснее».
Ранее Поляков рассказал о полезных свойствах помидоров и огурцов.