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Диетолог сказал, сколько можно съедать помидоров и огурцов в день

Диетолог Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать огурцов и помидоров в день без вреда для здоровья.

Источник: Аргументы и факты

Чтобы получить от летних овощей исключительно пользу без вреда для здоровья, достаточно придерживаться простого количественного ориентира. Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивное беседе с aif.ru сообщил, сколько помидоров и огурцов можно съедать в день.

«Без вреда для здоровья в день можно съесть суммарно около полукилограмма помидоров и огурцов, — привёл цифры специалист. — Например, два средних помидора и два небольших огурчика — это как раз 500 граммов примерно».

По словам Полякова, такое количество позволяет получить достаточно клетчатки и витаминов, но не перегружает организм потенциально раздражающими веществами.

Врач посоветовал не стремиться закрывать всю овощную норму исключительно томатами и огурцами.

«Этого объёма вполне достаточно, — подчеркнул Антон Поляков. — Остальную дневную норму по клетчатке лучше добирать за счёт других сезонных овощей: зелени, кабачков, болгарского перца, капусты. Так рацион будет разнообразнее и безопаснее».

Ранее Поляков рассказал о полезных свойствах помидоров и огурцов.