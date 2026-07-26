Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пациентов из больницы села Шелехово перевели в районную после пожара

Во время возгорания под Тайшетом никто не пострадал.

Источник: МЧС РФ

Утром 25 июля в селе Шелехово Тайшетского округа загорелась кровля участковой больницы. Сообщение о пожаре поступило спасателям ранним утром, и огнеборцы оперативно выехали на место. К счастью, никто из персонала и пациентов не пострадал — сотрудники учреждения сразу начали эвакуацию людей, а местные жители помогали им.

Пациентов временно разместили в пункте, а позже перевезли в Тайшетскую районную больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание — к тушению подключились и добровольные формирования. Благодаря слаженным действиям серьезных последствий удалось избежать.

«Искренне благодарен за своевременное реагирование, благодаря этому серьезных последствий удалось избежать», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На месте работал министр здравоохранения региона Андрей Модестов — он курирует урегулирование ситуации. К работе приступили дознаватели, им предстоит выяснить причину возгорания. Также прибыли представители подрядной организации, которая строила больницу в 2024 году. Они обследуют кровлю и внутренние помещения, составят дефектные ведомости и оценят ущерб.