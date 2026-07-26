Пациентов из больницы села Шелехово перевели в районную после пожара

Утром 25 июля в селе Шелехово Тайшетского округа загорелась кровля участковой больницы. Сообщение о пожаре поступило спасателям ранним утром, и огнеборцы оперативно выехали на место. К счастью, никто из персонала и пациентов не пострадал — сотрудники учреждения сразу начали эвакуацию людей, а местные жители помогали им.
Пациентов временно разместили в пункте, а позже перевезли в Тайшетскую районную больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание — к тушению подключились и добровольные формирования. Благодаря слаженным действиям серьезных последствий удалось избежать.
«Искренне благодарен за своевременное реагирование, благодаря этому серьезных последствий удалось избежать», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На месте работал министр здравоохранения региона Андрей Модестов — он курирует урегулирование ситуации. К работе приступили дознаватели, им предстоит выяснить причину возгорания. Также прибыли представители подрядной организации, которая строила больницу в 2024 году. Они обследуют кровлю и внутренние помещения, составят дефектные ведомости и оценят ущерб.