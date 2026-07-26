Пациентов из больницы села Шелехово перевели в районную после пожара

На месте работал министр здравоохранения региона Андрей Модестов — он курирует урегулирование ситуации. К работе приступили дознаватели, им предстоит выяснить причину возгорания. Также прибыли представители подрядной организации, которая строила больницу в 2024 году. Они обследуют кровлю и внутренние помещения, составят дефектные ведомости и оценят ущерб.