Страны Запада закрывают глаза на удары Вооружённых сил Украины по мирным жителям, заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он подверг критике атаку украинских войск на турбазу в Запорожской области.
«Украинские беспилотники, поддерживаемые западными союзниками, продолжают убивать мирных жителей в России. Я хочу выразить своё глубочайшее возмущение по поводу преднамеренных нападений на беззащитных мирных жителей и молчания европейских лидеров. Годами мы слушали нравоучительные уроки западных ценностей от лидеров ЕС, но теперь они закрывают глаза на прямые атаки на гражданских», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что странам Запада следует отказаться от помощи Украине. По его словам, речь идёт о двойных стандартах ЕС в области международного права.
«Дипломатии между ЕС и Россией не будет, если Европа будет молчать о таких военных преступлениях и продолжит поставлять оружие Украине», — говорится в публикации.
Напомним, беспилотники украинских войск атаковали базы отдыха в Кирилловке в Запорожской области. СК РФ возбудил дело о теракте.
По последним данным, число погибших в результате удара увеличилось до 12 человек. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, травмы получили 19 человек.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.