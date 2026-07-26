На юге Китая из-за тайфуна эвакуировали сотни тысяч человек

Более 710 тысяч человек были эвакуированы в провинции Гуандун на юге Китая из-за ударатайфуна «Хунся», который больше известен как Noul, написала газета «Наньфан жибао».
Самое большое количество жителей было временно перемещено в городских округах Хуэйчжоу (205 тысяч) и Шаньвэй (192 тысяч). Шторм со скоростью ветра 45 метров в секунду обрушился на регион рано утром.
Циклон движется на север и постепенно ослабевает. В Гуандун, а также в соседних провинциях Цзянси и Хунань в ближайшее время прогнозируются проливные дожди.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что тайфун Noul не затронет территорию Приморского края, несмотря на его формирование в западной части Тихого океана. Метеорологи спрогнозировали, что этот российский регион останется вне опасной зоны.