ТАСС: Украина не восстановит энергогенерацию до необходимого для зимы уровня

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Украина по планам нового правительства, специально назначенного для подготовки к зиме, планирует восстановить не более 6 ГВт генерации, что вместе с остающейся мощностью будет недостаточно для прохождения холодной зимы. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных министерства энергетики страны.
Мощность энергосистемы Украины к середине лета составляет около 11−12 ГВт при необходимых зимой 18−19 ГВт. Даже при полном выполнении планов по восстановлению 6 ГВт генерации и отсутствии новых повреждений объектов энергосистемы это будет означать выход на уровень в 17−18 ГВт, чего будет недостаточно в случае сильных холодов. При этом планы по восстановлению энергообъектов рассчитаны до конца года, в то время как повышенные мощности генерации будут необходимы уже с наступлением отопительного сезона не позднее октября.
Ранее планировалось восстановить за весь год 4 ГВт генерации, из них 2 ГВт — в первой половине года, 2 ГВт — во второй. Таким образом, с приходом нового правительства целевые показатели по восстановлению энергосистемы во второй половине 2026 года были повышены фактически в три раза без конкретизации путей достижения указанного уровня.
Не справляется Украина и с созданием сети децентрализованной генерации — в месяц в среднем вводится лишь около 100 МВт мощностей, что позволяет рассчитывать при сохранении нынешних темпов, которые зависят от поставки оборудования из ЕС, лишь около 0,6 ГВт генерации.