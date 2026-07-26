ТАСС: Украина не восстановит энергогенерацию до необходимого для зимы уровня

Мощность энергосистемы Украины к середине лета составляет около 11−12 ГВт при необходимых зимой 18−19 ГВт. Даже при полном выполнении планов по восстановлению 6 ГВт генерации и отсутствии новых повреждений объектов энергосистемы это будет означать выход на уровень в 17−18 ГВт, чего будет недостаточно в случае сильных холодов. При этом планы по восстановлению энергообъектов рассчитаны до конца года, в то время как повышенные мощности генерации будут необходимы уже с наступлением отопительного сезона не позднее октября.