Россиянам перечисли условия для выплаты субсидий на коммунальные услуги

Россияне могут оформить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы на коммуналку превышают установленную в их регионе долю от общего дохода семьи. Об этом сообщила экономист Наталья Проданова.
«Субсидия выдается только тем, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную региональную норму — то есть допустимый уровень расходов в совокупном доходе семьи. Федеральный максимум установлен на уровне 22%», — сказала она для РИА Новости.
Проданова уточнила, что для получения субсидии заявитель должен иметь российское гражданство. Исключение предусмотрено для граждан Беларуси и Киргизии при наличии постоянной регистрации в России.
При назначении субсидии также учитывается нормативная площадь жилья, установленная в регионе. Еще одним обязательным условием является отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКХ за последние три года.
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