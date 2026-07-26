Красноярский должник пытался задавить судебного пристава

В Красноярске суд приговорил к реальному сроку должника, который в момент ареста автомобиля наехал на судебного пристава. Мужчина должен был за услуги ЖКХ почти миллион рублей. Кроме того, регулярно нарушая правила дорожного движения, не оплатил он и 20 штрафов ГАИ. Весной прошлого года судебные приставы разыскали должника во дворе одного из домов на проспекте «Красноярский рабочий». Когда, чтобы арестовать его автомобиль «Лада Приора», сотрудники вели опись, мужчина снял номера с машины и попытался скрыться. При этом он наехал на девушку-пристава, которая преградила ему дорогу. Агрессивно должник вел себя и с прибывшими по вызову полицейскими. Тем не менее машина была арестована для продажи и погашения долга за коммунальные услуги. Кроме того суд приговорил красноярца к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, назначил 400 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей сотруднице службы и 270 тысяч рублей возмещения долгов в доход государства. Мужчина свою вину признал полностью.