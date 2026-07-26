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Власти Китая эвакуировали свыше 710 тысяч жителей из-за тайфуна «Хунся»

Власти китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тысяч человек из-за тайфуна «Хунся» (международное название — Noul), сообщает газета «Наньфан жибао».

Власти китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тысяч человек из-за тайфуна «Хунся» (международное название — Noul), сообщает газета «Наньфан жибао».

Наибольшее число эвакуированных зафиксировано в городских округах Хуэйчжоу (205 тысяч человек) и Шаньвэй (192 тысячи человек). Ранее сообщалось об эвакуации 340 тысяч человек.

Тайфун обрушился на провинцию ранним утром 26 июля со скоростью ветра 45 метров в секунду. Стихия продолжает движение на север, постепенно ослабевая. В ближайшее время проливные дожди ожидаются в провинциях Гуандун, Цзянси и Хунань, передает ТАСС.

13 июля сообщалось, что в ближайшие дни на Дальний Восток России обрушится разрушительный тайфун «Бави», который уже оставил серьезный след в Китае.

11 июля СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что около 87 человек пострадали на Тайване в связи инцидентами, вызванными приближением к острову тайфуна «Бави». Кроме того, из-за тайфуна пострадали 12 человек в южной японской префектуре Окинава. В основном люди получили ушибы из-за ударов летевшими предметами или же были сбиты с ног ураганным ветром.

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