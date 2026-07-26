Власти Китая эвакуировали свыше 710 тысяч жителей из-за тайфуна «Хунся»

11 июля СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что около 87 человек пострадали на Тайване в связи инцидентами, вызванными приближением к острову тайфуна «Бави». Кроме того, из-за тайфуна пострадали 12 человек в южной японской префектуре Окинава. В основном люди получили ушибы из-за ударов летевшими предметами или же были сбиты с ног ураганным ветром.