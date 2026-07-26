Ракеты для ударов по РФ разбивают еще до старта: НАТО терпит поражение

В сети появились первые кадры применения Вооружёнными силами Украины нидерландской крылатой ракеты Ruta Block 1, а также фото её обломков.
В июне 2026 года экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Нидерланды профинансируют для Киева производство около 700 крылатых ракет Ruta. Сумма сделки оценивается примерно в 250 млн евро. При этом поставки Ruta Block 1 осуществляются с как минимум 2024 года — Нидерланды не просто обещают, они уже давно вооружают украинскую армию этим оружием.
Характеристики новой «дрон-ракеты».
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл особенности этого вооружения.
«Ракета Ruta — это разработка Нидерландов, хотя и другие европейские компании участвуют. Это, по сути, относительно компактная крылатая ракета, как ее называют еще дрон-ракета, потому что ряд дорогостоящих элементов в таких системах отсутствует. Дальность — 300 км, скорость — до 800 км, боевая часть — примерно 100 кг, хотя точных характеристик нет», — сказал он.
По данным производителя, боевая часть Ruta Block 1 может достигать 150 кг. Ракета запускается с наземной платформы с помощью стартового ускорителя, после чего переходит в низковысотный полёт на реактивной тяге.
В отличие от дорогих западных аналогов, эта ракета создавалась как «расходник» для массированных ударов.
Навигация без GPS.
Кнутов указал на главную особенность Ruta — отказ от спутниковой навигации.
«Главная особенность этой ракеты состоит в том, что она не использует GPS, а применяется инерциальная система наведения, а в последующем цифровые карты, которые заложены в бортовой компьютер, и это цифровое изображение сравнивается с реальным изображением», — пояснил эксперт.
Иными словами, Ruta запоминает рельеф местности по цифровым картам и сверяет его с тем, что «видит» в полёте. Ракета летит на малой высоте, огибая рельеф, что серьёзно затрудняет её обнаружение радарами. Однако РФ есть, чем ответить на ее применение.
У РФ есть опыт противодействия.
На вопрос aif.ru о том, чем армия РФ может противостоять Ruta, Кнутов ответил, что у нас есть опыт противодействия подобному оружию.
«Запуск производится из наземной пусковой установки, что позволяет увеличить дальность пуска этих ракет. То есть противник может постараться незаметно перебросить пусковую установку как можно ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы провести пуск по ближним тылам. Но ракеты относятся к той же категории с точки зрения эффективной отражающей поверхности или эффективной площади рассеивания, что и Storm Shadow. По таким ракетам работают наши “Буки” — “Бук-М2”, “Бук-М3”, “Панцири” и “Торы”», — пояснил Кнутов.
Особенно эффективен против низколетящих малоразмерных целей «Тор-М2», который обнаруживает их на дальности свыше 30 километров и работает в движении в любую погоду. Также некоторые эксперты считают, что вторым эшелоном могут выступать С-400 с ракетами 9М96Д.