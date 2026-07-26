Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию

«Завозы всегда возможны. Наша задача, чтобы не было распространения. Чтобы каждый завоз заканчивался ровно тем случаем, о котором мы знаем, и который не распространился», — сказала Попова, отвечая на вопрос о том, возможны ли завозы опасных лихорадок в Россию.