Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора — не допустить их распространения после единичных случаев, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
«Завозы всегда возможны. Наша задача, чтобы не было распространения. Чтобы каждый завоз заканчивался ровно тем случаем, о котором мы знаем, и который не распространился», — сказала Попова, отвечая на вопрос о том, возможны ли завозы опасных лихорадок в Россию.
Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола.
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