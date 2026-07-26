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Названы регионы, где средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей

Карелия и Коми вошли в список регионов с пенсией выше 30 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Архангельская область, Республика Карелия и Республика Коми в 2026 году пополнили список регионов, где средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные Социального фонда России.

Ранее РИА Новости сообщало, что средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей зафиксирован в 12 регионах России. Так, на 1 июня средняя пенсия более 30 тысяч рублей была отмечена на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Сахалинской области, Якутии, Республике Коми, Архангельской области и Карелии.

При этом годом ранее средняя пенсия составляла свыше 30 тысяч рублей только в девяти регионах: Ненецком автономном округе, Мурманской области, ХМАО, ЯНАО, Якутии, в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях и на Чукотке.

Таким образом, в этом году в список вошли Архангельская область, Карелия и Коми.

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