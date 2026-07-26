Названы регионы, где средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей

Ранее РИА Новости сообщало, что средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей зафиксирован в 12 регионах России. Так, на 1 июня средняя пенсия более 30 тысяч рублей была отмечена на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Сахалинской области, Якутии, Республике Коми, Архангельской области и Карелии.