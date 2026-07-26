На день рождения Волжского позвали солиста группы "Премьер минист

Свой 72-й день рождения самый молодой город Волгоградской области встретил 22 июля. Однако празднование в Волжском решили растянуть на несколько дней. В эти выходные из-за кульминации большого праздника администрация объявила о введении локального «сухого закона» — ограничения на продажу спиртного будут действовать в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий.