Пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Красноярском крае

В селе Нарва Манско-Уярского округа 17-летний водитель ВАЗ-2109 насмерть сбил двух пешеходов, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
ДТП произошло ночью 26 июля на улице Заводская — автомобилист наехал на мужчину 46 лет и женщину 35 лет, которые находились на обочине справа по ходу движения транспорта. От полученных травм оба скончались на месте до прибытия скорой.
Машина опрокинулась, в ней пострадал 20-летний пассажир — его доставили в больницу.
Установлено, что подросток, не имеющий прав, вел автомобиль в состоянии опьянения — алкотестер показал 0,63 мг/л.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, в отношении водителя-нарушителя составили ряд административных материалов, по которым общая сумма штрафов составит более 47 тысяч рублей. Также к ответственности привлекут его родителей — по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.