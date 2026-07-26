Пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Красноярском крае

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, в отношении водителя-нарушителя составили ряд административных материалов, по которым общая сумма штрафов составит более 47 тысяч рублей. Также к ответственности привлекут его родителей — по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.