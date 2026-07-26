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В Японии забили тревогу из-за недосыпа премьера Такаити: чего боится Токио

В Японии боятся за управление страной из-за недосыпа премьера Такаити.

Источник: Комсомольская правда

Недостаток сна у премьер-министра Японии Санаэ Такаити может негативно сказаться на способности правительства принимать важные решения в условиях кризиса. Об этом сообщает The New York Times.

Такаити в соцсети X рассказала о своем напряженном рабочем графике. По ее словам, она занимается документами с раннего утра до поздней ночи, включая выходные дни. После вступления в должность она спит по три часа.

Признание Такаити вызвало критику со стороны ряда японских политиков. Они обеспокоены, что постоянное переутомление премьер-министра может повлиять на качество госуправления и принятие решений.

Депутат от оппозиции ЦРА Тору Кунисигэ отметил, что хронический недосып может оказывать на человека эффект, сопоставимый с алкогольным опьянением, поскольку значительно снижает концентрацию.

Ранее KP.RU сообщал, что оппозиция Японии назвала встречу Такаити с президентом США Дональдом Трампом худшим саммитом из-за того, что глава правительства чрезмерно заискивала перед американским лидером.

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