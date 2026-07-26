В «Эксмо» назвали 11 современных российских книг, востребованных за рубежом

«Больше всего популярностью у наших зарубежных партнеров пользуются следующие книги современных российских авторов: “Карандаш и Самоделкин на Острове динозавров”, “Бестиарий Ведьмака”, “Мой безопасный мир”, “Такси чужих историй”, “Бабушка сказала сидеть тихо”, “Со мной все так!”, “К себе нежно”, “Страшная, страшная сказка”, “Чудища Эдема. Трилобиты, аномалокарисы, ракоскорпионы и другие монстры”, “Граф Аверин”. Речь идет, разумеется, о покупке прав», — сказал он.