В «Эксмо» назвали 11 современных российских книг, востребованных за рубежом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в беседе с ТАСС назвал 11 книг современных российских авторов, которые пользуются наибольшим спросом за рубежом. Среди них — «К себе нежно» Ольги Примаченко и «Граф Аверин» Виктора Дашкевича.
«Больше всего популярностью у наших зарубежных партнеров пользуются следующие книги современных российских авторов: “Карандаш и Самоделкин на Острове динозавров”, “Бестиарий Ведьмака”, “Мой безопасный мир”, “Такси чужих историй”, “Бабушка сказала сидеть тихо”, “Со мной все так!”, “К себе нежно”, “Страшная, страшная сказка”, “Чудища Эдема. Трилобиты, аномалокарисы, ракоскорпионы и другие монстры”, “Граф Аверин”. Речь идет, разумеется, о покупке прав», — сказал он.