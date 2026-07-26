Губернатор Дмитрий Демешин поздравил моряков с Днём Военно-Морского Флота

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военных моряков с Днём Военно-Морского Флота. В своём обращении он отметил вклад нескольких поколений защитников Отечества, которые веками не только оберегали страну, но и открывали для неё новые земли. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.