Губернатор Дмитрий Демешин поздравил моряков с Днём Военно-Морского Флота

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военных моряков с Днём Военно-Морского Флота. В своём обращении он отметил вклад нескольких поколений защитников Отечества, которые веками не только оберегали страну, но и открывали для неё новые земли. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По словам губернатора, Дальний Восток и Хабаровский край во многом обязаны своим появлением в составе России именно отваге и смелости матросов и офицеров. Сегодня имена первооткрывателей носят города, посёлки, проливы, улицы и площади по всему региону.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что потомки тех, кто осваивал эти суровые земли, продолжают службу в рядах Военно-Морского Флота и трудятся на судостроительных верфях. Хабаровский край — один из важнейших центров отечественного судостроения.
— Корветы «Совершенный», «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», сошедшие со стапелей Амурского судостроительного завода, с гордостью несут службу в составе Тихоокеанского флота, — сообщил губернатор. — А совсем недавно на воду спущен малый ракетный корабль «Шторм», который вскоре усилит морскую оборону на дальневосточных рубежах страны.
Глава региона напомнил слова Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Путина: «Флотские всегда за Родину и честь». В завершение Дмитрий Демешин пожелал морякам крепкого здоровья, благополучия и спокойствия на морских рубежах, чистого неба и ровного хода под килем.
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