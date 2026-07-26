Уссурийск встретил Международный день тигра и открыл третьи семейные игры

В минувшую субботу в Уссурийске на центральной площади прошел большой праздник. Тут интересно и красочно отметили международный День тигра и торжественно открыли III Уссурийские семейные игры.
В этот раз на праздник собралось более 11 тысяч человек. Самому младшему участнику 4 месяца, самой старшей — 83 года. На мероприятии присутствовал губернатор края Олег Кожемяко, глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, депутаты Законодательного собрания и главы муниципальных округов.
«Сегодня здесь собрались те люди, кому небезразлична судьба природы, кому небезразлично будущее нашего края. Этот международный праздник объединил многие семьи приморцев», — сказал губернатор Олег Кожемяко.
В этом году на фестиваль приехали семьи из Владивостока, Артёма, Фокино, а также Михайловского, Октябрьского, Надеждинского, Черниговского и Анучинского округов.
Небольшой дождь не смог испортить гостям и участникам настроение. Организаторами при поддержке администрации Уссурийского городского округа была подготовлена большая программа, где каждый мог найти себе интересные активности.
Прошли игры и соревнования: «Покорми тигра», «Тигриный Твистер», «Таежный ловкач», «Тигренок-попрыгунчик», игра-бродилка «Тигриная тропа» и игра «Зверинец». Были мастер-классы: оригами «Тигр», роспись пряников в виде тигриных лапок, мордочка тигра из стеклянной мозаики.
Были организованы Тигриный бульвар, Улица добрых соседей, Площадь Дружбы народов, Аллея Героев, улица Уссурийских игр.
Также по площади прошло шествие участников семейных игр и большой тигриной команды, которые соединились в едином хороводе «Мы -Россия».
«Желаю всем участникам сегодняшнего праздника и Уссурийских семейных игр ярких соревнований, новых эмоций и заслуженных побед! Пусть семейные игры станут для нас, приморцев, доброй традицией», — подчеркнул глава УГО Евгений Корж.
А завершил программу на сцене музыкальный марафон.