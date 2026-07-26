Уссурийск встретил Международный день тигра и открыл третьи семейные игры

В этот раз на праздник собралось более 11 тысяч человек. Самому младшему участнику 4 месяца, самой старшей — 83 года. На мероприятии присутствовал губернатор края Олег Кожемяко, глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, депутаты Законодательного собрания и главы муниципальных округов.