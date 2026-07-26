Садовод Светлая назвала самый надежный способ защитить грядки от кротов

Лето в разгаре, и вместе с сочными плодами и ароматной зеленью на участке появляются незваные гости, способные за считаные дни испортить плоды ваших трудов. Кроты, хоть и не питаются корнями растений, наносят огороду серьезный урон: рыхлят почву, нарушают корневую систему культур, оставляют на грядках земляные холмики и тем самым сводят на нет все старания дачника. Особенно обидно, когда это происходит в июле — в период активного плодоношения, когда каждый кабачок и каждый куст томатов на счету. Чтобы не потерять урожай из-за подземных «строителей», стоит заранее продумать защиту.
«Самый надежный вариант — это физический барьер, — рассказала aif.ru садовод Татьяна Светлая. — По периметру участка вкапывают мелкоячеистую сетку (пластиковую или металлическую) на глубину 50−70 см, оставляя бортик над землей высотой 20−30 см — это не даст кротам перелезть через преграду».
В качестве вспомогательных мер эксперт советует использовать запахи: нашатырь, деготь или раствор касторового масла с жидким мылом.
«Они временно отпугивают кротов, правда, стоит учитывать, что эффект недолговечен — ароматы быстро выветриваются, а почва впитывает их неравномерно, поэтому обработку придется регулярно повторять», — подчеркивает Светлая.
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