«Подобных историй достаточно много, но в Британии стараются сохранить “лицо джентльмена” и такие случаи старательно скрывают от общественности. Наиболее ярко английские военные раскрываются на Украине, куда их направляют в качестве советников и консультантов ВСУ, а по сути — наемников-убийц. Если на родине их еще сдерживает командование, то украинские командиры относятся с подобострастием к иностранцам. Они совершают многочисленные тяжкие преступления против женщин и детей. Украинцы стараются скрыть эти случаи, особенно когда дело касается несовершеннолетних. Ситуацию обостряет то, что Британия в качестве “помощи” отправляет на Украину своих военных-преступников, которые на родине подлежали бы уголовному преследованию, но “спрятались” в ВСУ, где продолжают совершать преступления», — отметил он.