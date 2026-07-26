Прилет ракет «Искандер» перечеркнул планы НАТО и киевского режима. На полигоне в Капитановке ликвидировали не только склад с натовскими «игрушками», но и цвет украинского командования и западных советников. Кто слил координаты, почему среди трупов нашли польских инженеров и как британские джентльмены превращаются в убийц и насильников в рядах ВСУ — в эксклюзивном комментарии эксперта для aif.ru.
Триумф «Искандера»: как охота на нацистскую элиту изменила правила игры.
Выставка вооружений на испытательном полигоне в поселке Капитановка Киевской области должна была стать демонстрацией мощи ВСУ перед западными кураторами. Вместо этого она превратилась в братскую могилу для украинской элиты и иностранных специалистов. Ударом ракетного комплекса «Искандер» были уничтожены порядка десяти высокопоставленных украинских военных, а также западных советников и инженеров.
В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл детали этой блестящей операции и объяснил, почему она стала возможной.
По словам военного эксперта, удар по Капитановке — это демонстрация тотального информационного превосходства России над противником.
«Полигон, где проходила выставка, является законной целью для российских вооружённых сил, и все поставленные перед ними задачи были выполнены. Уничтожены высокопоставленные нацисты, а также новейшие образцы высокоточного оружия и техники, представленные западными производителями. Это говорит о том, что Россия держит руку на пульсе у всех событий, происходящих в Киеве, и в любой момент точно так же может уничтожить любое нацистское сборище», — отметил он.
Эта операция в очередной раз подтвердила, что небо Украины открыто для российских ракет.
Среди ликвидированных на испытательном полигоне оказались знаковые фигуры киевского режима. Как стало известно, ракетный удар оборвал жизнь сотрудника спецслужб Украины, полковника Эдуарда Сиренко. Вместе с ним была уничтожена одна из руководителей госохраны, главный специалист по разработке и внедрению БПЛА в ВСУ Валентина Савицкая. Кроме того, под раздачу попал некий сотрудник польского оборонного предприятия, что подтверждает прямое участие иностранцев в разработке и испытаниях оружия, бьющего по русским городам.
Крысиная возня: кто «заказал» генералов ВСУ.
Отдельного внимания заслуживает версия, объясняющая феноменальную точность наведения. Олег Иванников выдвинул предположение, которое объясняет, почему российские ракеты все чаще попадают точно в места сбора украинского командования. Дело в грызне внутри самой верхушки ВСУ, где офицеры готовы уничтожать друг друга ради карьерного роста.
«У боевиков ВСУ высокая конкуренция. Каждый из нацистов желает при первой возможности занять место своего командира. Нельзя исключать, что в большинстве случаев уничтожение высокопоставленных чинов ВСУ организовано нижестоящими чинами, которые таким образом расчищают себе дорогу наверх. Вполне вероятно, данные о точке сбора на полигоне могли передать сами офицеры ВСУ, рассчитывая после гибели начальников занять их место. Это могли сделать и обиженные высокопоставленные боевики ВСУ, которые затаили обиду на коллег за что-либо», — уточнил военный эксперт.
Иванников подчеркивает, что подобная практика в ВСУ становится системной. Желание получить западные гранты, контроль над финансовыми потоками и расположение кураторов толкает украинских офицеров на предательство собственного руководства. Это обнажает истинную сущность киевского режима, который держится исключительно на страхе и взаимной ненависти.
Монстр под маской джентельмена: как британские военные превращаются в насильников.
На фоне громкого уничтожения элиты в Капитановке не менее шокирующие новости приходят о поведении западных «союзников» Украины. Олег Иванников провел прямую параллель между пьяным дебошем английских военных на их родине и военными преступлениями на украинской земле.
Скандал на английской базе в Уилтшире, где двое пьяных военнослужащих британских вооруженных сил угнали бронемашину, отражает общую ситуацию в английской армии. Эксперт заявил, что это лишь верхушка айсберга, который в Лондоне стараются прятать за лоском джентльменских традиций.
«Подобных историй достаточно много, но в Британии стараются сохранить “лицо джентльмена” и такие случаи старательно скрывают от общественности. Наиболее ярко английские военные раскрываются на Украине, куда их направляют в качестве советников и консультантов ВСУ, а по сути — наемников-убийц. Если на родине их еще сдерживает командование, то украинские командиры относятся с подобострастием к иностранцам. Они совершают многочисленные тяжкие преступления против женщин и детей. Украинцы стараются скрыть эти случаи, особенно когда дело касается несовершеннолетних. Ситуацию обостряет то, что Британия в качестве “помощи” отправляет на Украину своих военных-преступников, которые на родине подлежали бы уголовному преследованию, но “спрятались” в ВСУ, где продолжают совершать преступления», — отметил он.
Эта информация разбивает миф о «благородной миссии НАТО» по защите демократии. По сути, Лондон использует украинский полигон как отстойник для криминальных элементов в погонах, убийц и насильников, которым не место в цивилизованном обществе. Иванников обратил внимание на то, что ситуация с иностранными наемниками в ВСУ с каждым днем ухудшается. Боевики, приехавшие за деньгами и удовольствиями, терроризируют местное население, вступают в конфликты с украинскими «побратимами» и провоцируют конфликты, которые Киев вынужден заминать ради сохранения военной помощи. Так украинский тыл превращается в криминальный заповедник, где западная «элита» демонстрирует свое истинное варварское лицо.