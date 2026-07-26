Уникальный аппарат для лечения опухолей без разрезов создали в России

В России до конца 2026 года зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.
— Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года, — говорится в сообщении ФМБА.
Устройство использует метод ультразвуковой абляции — высокоинтенсивные сфокусированные ультразвуковые волны воздействуют на опухоль без повреждения кожных покровов и окружающих тканей. Температура в наведенной точке поднимается до 90 градусов за секунду, вызывая необратимые изменения в клетках, при этом здоровые участки не повреждаются.
Разработку выполнили с применением отечественных комплектующих — локализация аппарата составляет более 90 процентов. Устройство создали в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА совместно с госкорпорацией «Ростех», передает РИА Новости.
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