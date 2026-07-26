Уникальный аппарат для лечения опухолей без разрезов создали в России

Устройство использует метод ультразвуковой абляции — высокоинтенсивные сфокусированные ультразвуковые волны воздействуют на опухоль без повреждения кожных покровов и окружающих тканей. Температура в наведенной точке поднимается до 90 градусов за секунду, вызывая необратимые изменения в клетках, при этом здоровые участки не повреждаются.