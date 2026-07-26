Волгоградская область вновь прогреется до +42 градусов

Волгоградская область завершит неделю экстремальным «прогревом». По прогнозам синоптиков, сегодняшним днем регион вновь раскалится до +42 градусов.
Из-за жары, которую одни называют аномалией, а другие — вполне привычным делом для Волгоградской области, метеорологи ЦГМС выпустили экстренное предупреждение. Ложкой меда для жителей, которые не примирились с натиском июльской погоды, станут обещанные сегодня днем дожди.
Правда, на этом хорошие новости для «жарофобов» не заканчиваются. Уже завтра в регионе выключат работающий на максимуме обогреватель — после 40-градусного пекла температура воздуха упадет сразу на 10 градусов.
— В понедельник температура воздуха в регионе поднимется только до +27 — +32. В отдельных западных районах столбики термометров и вовсе дотянутся лишь до +27 градусов, — сообщили специалисты волгоградского ЦГМС. — Ночью и утром ожидается кратковременный дождь.
Фото Павла Мирошкина.