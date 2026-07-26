ТВ отключат в нескольких городах Иркутской области 27 и 30 июля

В ближайшие дни жители трёх крупных городов Иркутской области останутся без цифрового телевидения — об этом предупредили в иркутском филиале РТРС, назвав время отключения ТВ.
В понедельник, 27 июля, ожидается отключение ТВ в Братске в Братске и Тайшете. В Братске ТВ вещание отключат с 9 утра до 6 вечера, а в Тайшете сигнал пропадёт с 7 утра до 16:00.
А в четверг, 30 июля, очередь дойдёт до Саянска: там также ожидается отключение ТВ, трансляция приостановится с 11 до 17 часов.
Кроме того, на этой неделе профилактика затронет и небольшие посёлки Иркутской области, в основном на севере региона:
— Речушка (Нижнеилимский район) — 27 июля, с 11 до 17;— Якурим (Усть-Кутский район) — 28 июля, с 10 до 16;— Ключи-Булак (Братский район) — 28 июля, с 11 до 17;— Средняя Муя (Усть-Удинский район) — 29 июля, с 11 до 17.
Во всех случаях запланированы плановые технические работы. В это время включать телевизор бессмысленно в принципе, так как перестанут показывать все 20 каналов, включая «Первый», «Россию 1».