Космонавты и астронавт перешли с МКС на борт корабля «Союз МС-28»

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс перешли с Международной космической станции на борт корабля «Союз МС-28» и закрыли люки перед возвращением на Землю, следует из трансляции Роскосмоса.
Теперь экипажу предстоит надеть полетные скафандры «Сокол КВ-2» и занять места в ложементах.
Корабль «Союз МС-28» отстыкуется от модуля «Рассвет» в 10:03 мск. После этого он перейдет в автономный полет, примерно в 12:32 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 13:26 мск.
Экипаж корабля «Союз МС-28» прибыл на МКС 27 ноября 2025 года. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов. Микаев и Кудь-Сверчков совершили один выход в открытый космос, в рамках которого была установлена аппаратура прибора «Солнце-терагерц» и демонтирована кассета эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». Кроме того, космонавты забрали с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск».