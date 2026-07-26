Российские ватерполистки проиграли в матче за 3-е место Кубка мира

Российские спортсменки по итогам Кубка мира не смогли отобраться на чемпионат мира 2027 года. Право принять участие в турнире получили три лучшие сборные по итогам Кубка мира. Помимо австралийской команды, на чемпионат мира отобрались сборные США и Испании, которые сыграют в финале Кубка мира позднее в воскресенье.