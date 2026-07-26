Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ватерполистки проиграли в матче за 3-е место Кубка мира

Команда не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года.

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло со счетом 9:12 проиграла команде Австралии в матче за третье место Кубка мира.

Сборная России заслужила право сыграть в финальной части Кубка мира после победы во втором дивизионе турнира. На этом этапе выступают восемь команд, турнир проходит в формате плей-офф.

Российские спортсменки по итогам Кубка мира не смогли отобраться на чемпионат мира 2027 года. Право принять участие в турнире получили три лучшие сборные по итогам Кубка мира. Помимо австралийской команды, на чемпионат мира отобрались сборные США и Испании, которые сыграют в финале Кубка мира позднее в воскресенье.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше