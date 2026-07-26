Народные приметы на 27 июля: чего нельзя делать в день Акилы Соломенного?

27 июля православные вспоминают святого Акилу, в народном календаре дата названа в его честь. Другое наименование дня, бытовавшее в старину, — Акила Соломенный. В это время наши предки собирали грибы, молчали до завтрака и боялись одалживать соседям муку. Сегодня мы вспомним и другие обычаи и запреты, получившие распространение на Руси, чтобы выяснить: как провести 27 июля, чтобы не потерять деньги, здоровье и любовь.
Народные приметы на 27 июля: что нельзя делать.
День Акилы Соломенного был известен в старину множеством строгих правил, касающихся быта. Запрещалось, например, оставлять беспорядок в доме. Говорили, что деньги водиться не будут. Не разрешалось хранить всякий хлам в жилище, так как из-за этого в жизни счастья не увидишь. Нельзя было использовать посуду с трещинами и сколами. Якобы она может стать причиной семейных конфликтов.
Наши предки верили, что 27 июля ни в коем случае не следует выбрасывать пищу со стола. Остатки еды дозволялось вынести животным или птицам, тогда бед удастся избежать.
Бытовало мнение о недопустимости любого рукоделия в этот день. Если пораниться иглой или спицей, в жизни начнется черная полоса.
Недопустимо появляться на людях неумытым или непричесанным. Тому, кто ослушается, в давние времена сулили множество потерь и хлопот на ровном месте.
27 июля строго-настрого запрещалось опаздывать. Если прийти хоть куда-то с задержкой, то удача на целый год отвернется.
Знающие люди не советовали пить кисель на Акилу Соломенного. Если забыть про это предписание, в дом придут дурные вести. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Не стоит много болтать в течение дня, а также разговаривать с кем-либо до завтрака. Якобы из-за этого до завтра все будет валиться из рук.
Чтобы не лишиться всех накоплений, 27 июля не следует одалживать соседям муку или крупу. В старину верили, что вместе с «сыпучими» продуктами дом покинет и капитал.
Негативно сказаться на финансовом положении хозяев жилища может и грубое обращение с животными. При этом речь идет и о чужих, а также бездомных кошках и собаках. Чтобы в семье нужды не знали, на Акилу Соломенного можно подкормить братьев наших меньших.
Тем, кто больше всего беспокоится об отношениях со второй половинкой, стоит прислушаться к следующим приметам. Во-первых, супруги не должны ужинать и ложиться спать в разное время. В противном случае, вскоре расстанутся. Во-вторых, им не следует укрываться разными одеялами, а то их брак разрушит измена. Жена не должна перчить мужу суп, а то он станет злым и неуступчивым. Муж, в свою очередь, не должен критиковать ее стряпню, чтобы не лишиться мужской силы.
Нельзя в этот день стоять против ветра, а то он «сдует» защиту от болезней. Наконец, не рекомендуется принимать подарки от незнакомцев: на них может быть порча.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 27 июля: что можно делать.
В стародавние времена 27 июля набивали матрасы соломой, отсюда и название даты — Акила Соломенный. Также стебли злаков использовали в оздоровительных целях: крестьяне, уставшие от работы в поле, привязывали их к больным суставам в надежде на снятие болевого синдрома. Кроме того, солому задействовали в различных обрядах и при гадании.
На Руси считали, что день пройдет хорошо у тех, кто не привык долго лежать в кровати. Даже если человеку не нужно было работать 27-го числа, он старался встать пораньше, чтобы помолиться, умыть лицо родниковой водой — для молодости и красоты, а также сделать какое-то доброе дело. Все хорошее вернется сторицей, верили наши пращуры.
В этот день было принято ходить за грибами, печь пироги и помогать старикам.
Чтобы приманить в дом денежную удачу, можно купить себе красный кошелек. Его следует положить на подоконник, чтобы на него попадали и солнечные лучи, и лунный свет. Тогда, согласно народным поверьям, он станет настоящим магнитом для денег.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 27 июля.
Дождь на Акилу Соломенного — к затяжной непогоде. Осадки прекратятся только на седьмой день.
Гром 27 июля предупреждает о холодной осени.
Если на улице жара, а на небе ни облачка, август будет теплым и сухим.
Именинники 27 июля.
В этот день именины отмечают Акила, Анисим, Ираклий, Петр, Степан и Федор.