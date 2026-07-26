Народные приметы на 27 июля: чего нельзя делать в день Акилы Соломенного?

Тем, кто больше всего беспокоится об отношениях со второй половинкой, стоит прислушаться к следующим приметам. Во-первых, супруги не должны ужинать и ложиться спать в разное время. В противном случае, вскоре расстанутся. Во-вторых, им не следует укрываться разными одеялами, а то их брак разрушит измена. Жена не должна перчить мужу суп, а то он станет злым и неуступчивым. Муж, в свою очередь, не должен критиковать ее стряпню, чтобы не лишиться мужской силы.