В Хабаровске мужчину ударили палкой за замечание дебоширу

В Хабаровске полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в избиении прохожего. Поводом для конфликта стало замечание по поводу его поведения на улице.
Вечером очевидцы сообщили в полицию о драке на пересечении улицы Льва Толстого и Амурского бульвара. Один из участников конфликта получил травмы, поэтому на место вызвали скорую помощь и направили патрульный экипаж.
Полицейские доставили в отдел предполагаемого зачинщика драки — 34-летнего жителя Центрального района Хабаровска. Его оппонента с травмами госпитализировали.
Как установили участковые уполномоченные, перед конфликтом мужчина вел себя вызывающе: приставал к гражданам и нецензурно выражался. Проходивший мимо 34-летний житель одного из соседних домов сделал ему замечание.
Словесный конфликт быстро перерос в драку. По версии полиции, мужчина схватил палку и ударил ею сделавшего замечание хабаровчанина.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшему причинён лёгкий вред здоровью.
По материалам участковых уполномоченных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
На время расследования подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.