Новая женская команда по футболу появилась в Хабаровске

В Хабаровске на базе Академии «Искра» появилась новая женская футбольная команда. Проект создан при поддержке Фонда Президентских грантов. «Это важный шаг по развитию женского футбола в регионе. Популяризировать этот спорт среди хабаровчанок — новая социальная инициатива нашей Академии. Миссия проекта — вовлечь женщин в активный спорт и помочь в укреплении внутрисемейных связей. Здесь мамы могут зарядиться энергией и говорить с сыновьями на одном футбольном языке», — рассказал исполнительный директор Академии «Искра» Олег Сурцев. Новый коллектив назвали «Искра» — занятия под руководством тренера Академии проходят 3 раза в неделю по полтора часа. Уже состоялось несколько первых игр, прошедших с другими женскими коллективами Хабаровска. На данный момент команда состоит из 30 девушек, но набор продолжается. Записаться в команду можно через администрацию Академии «Искра». Ближайшие игры состоятся в августе — это будет серия специализированных матчей с участием женских команд. Зимой планируют провести масштабный турнир по футболу среди женских команд Хабаровского края. Мероприятие пройдет в футбольном манеже Академии «Искра».