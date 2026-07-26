Лидер «Парк Горького» Алексей Белов рассказал, что их группу дважды запрещали

Лидер рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о возобновлении творческой работы коллектива, и даже о планах организовать тур по России. Среди прочего, Белов поделился деталями непростой работы в 1985 году, уже к концу Советского Союза, когда группу дважды запрещали.
«А запретили нас, кстати, дважды! Сначала нас запретили официально, как группу Москва. Потом мы, благодаря нашему менеджеру Виталию Богданову, попали в эти злачные истории — рестораны и прочее. И он в какой-то момент, был 1985 год, сказал, что надо выступить на фестивале молодежи и студентов. Последними выходим мы, начинаем играть, одну песню сыграли, вторую, третью, и так — бум, электричество исчезло! Барабанщик начинает играть соло. Выхожу в коридор, а там стена и рубильник. И стоит человек в сером костюме. Я врубился, что это за рубильник, и примерно врубился, что это за человек», — сказал Белов, его слова приводит сайт KP.RU.
По словам Белова, тогда ему пришлось выйти на сцену и просто попрощаться со зрителями, чтобы не провоцировать конфликт с правоохранителями и другими ведомствами. Также артист отметил, что тогда в ресторанах они играли, зачастую, перед иностранной аудиторией. И петь приходилось на английском языке.
Ранее KP.RU сообщил, что в октябре 2026 года выяснилось, что некие аферисты притворялись коллективом «Парк Горького» и зарабатывали деньги на их песнях и имени.