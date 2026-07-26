Лидер «Парк Горького» Алексей Белов рассказал, что их группу дважды запрещали

«А запретили нас, кстати, дважды! Сначала нас запретили официально, как группу Москва. Потом мы, благодаря нашему менеджеру Виталию Богданову, попали в эти злачные истории — рестораны и прочее. И он в какой-то момент, был 1985 год, сказал, что надо выступить на фестивале молодежи и студентов. Последними выходим мы, начинаем играть, одну песню сыграли, вторую, третью, и так — бум, электричество исчезло! Барабанщик начинает играть соло. Выхожу в коридор, а там стена и рубильник. И стоит человек в сером костюме. Я врубился, что это за рубильник, и примерно врубился, что это за человек», — сказал Белов, его слова приводит сайт KP.RU.